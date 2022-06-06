اليوم السابع
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وزير المالية السعودى يدعو لخطة عاجلة للتعامل المبكر مع تحديات الأمن الغذائى

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:29 ص
وزير المالية السعودى يدعو لخطة عاجلة للتعامل المبكر مع تحديات الأمن الغذائى وزير المالية السعودى محمد الجدعان
أ.ش.أ

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دعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، البنك الإسلامي للتنمية إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، معربا عن استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني للخطط.

 

وشدد الجدعان في تصريحات اليوم الاثنين، نقلتها قناة (الإخبارية السعودية) على ضرورة رفع أعضاء البنك الإسلامي للتنمية، مستوى التعاون والتنسيق لتقليل الآثار السلبية الناجمة عن التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.


وأشار إلى أن ما تشهده الظروف والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تستوجب تعزيز العمل المؤسساتي لدى البنك، بما يخدم الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية لدول العالم الإسلامي.

 


وزير المالية السعودى

الأمن الغذائي

البنك الإسلامي للتنمية

العالم الإسلامي


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