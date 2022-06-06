وزير الكهرباء: مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أهم معايير نجاح رؤساء الشركات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أهم معاير نجاح رؤساء الشركات هو مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ومعدل شكاوى المواطنين، موكدا أن جميع رؤساء الشركات أدوا ما عليهم بكفاءة عالية طوال فترة تواجدهم بمناصبهم.

وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من التغيرات هو تطوير منظومة العمل لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التى تنتهجها الوزارة، لافتا إلى أن التحول الرقمى بالوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، يهدف فى المقام الأول إلى القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن والموظف علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.

وأضاف شاكر، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يأتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة و يسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.