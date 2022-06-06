اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الطاقة الجزائري: إزالة المعوقات أمام المستثمرين في مجال المحروقات

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 ص
وزير الطاقة الجزائري: إزالة المعوقات أمام المستثمرين في مجال المحروقات حقل نفط
أ ش أ

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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن التوجه الحالي لوزارته هو إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق مسار المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (مجموعة من المستثمرين في القطاعين الخاص والعام)، الأحد، بمقر وزارة الطاقة بالجزائر العاصمة، وذلك لبحث الاستراتيجية الاستثمارية لقطاع الطاقة والمناجم، وآليات وأدوات تنفيذها.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية –في بيان– أن وزير الطاقة شدد –خلال اللقاء– على أهمية العمل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بهدف تطوير صناعة البتروكيماويات، وتطوير التصنيع المحلي لقطع الغيار، واستغلال الموارد المنجمية، وكذلك في مجال المعدات الكهربائية ونقل الكهرباء ذات الجهد العالي.

يذكر أن مجلس التجديد الاقتصادي بالجزائر تم تنصيبه منتصف يناير الماضي، ويضم رواد الأعمال في القطاعين الخاص والعام، ويعد بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين ووزارات الدولة، وقوة اقتراح اقتصادي للحكومة في مختلف القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد.

 


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