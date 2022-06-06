وزير الخارجية الإيطالي: نقص الحبوب قد يتسبب فى حروب جديدة

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين إنه يخشى أن يؤدي نقص الحبوب على المستوى الدولي في أعقاب إغلاق روسيا لموانئ أوكرانيا إلى نشوب حروب جديدة في أجزاء أخرى من العالم .

وأضاف دي مايو خلال زيارة لنابولي: "هناك آثار مدمرة لحرب أوكرانيا مثل نقص الحبوب وحالة الطوارئ الغذائية".

وقال: "هنا لدينا خطر اندلاع حروب جديدة على بعد آلاف الكيلومترات من أوكرانيا لأن روسيا تمنع تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسفنها البحرية"، مشيرا إلى أن إيطاليا تتخذ إجراءات لمواجهة خطر أزمة الغذاء، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

واستطرد وزير الخارجية الإيطالي: نحن نعمل مع مبادرات تشمل جميع دول البحر المتوسط وشركاءنا ووكالات الأمم المتحدة".

وأضاف: سنستضيف هذا الأسبوع حدثا مهما للحوار مع جميع دول البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حلول لمنع أزمة الغذاء التي تؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.