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وزير الخارجية الإيطالى: الأزمة الأوكرانية تسبب حالة طوارئ غذائية لأجل الحبوب

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:30 م
وزير الخارجية الإيطالى: الأزمة الأوكرانية تسبب حالة طوارئ غذائية لأجل الحبوب دى مايو
كتب ـ أحمد عرفة

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حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، من خطر اندلاع حروب جديدة على بعد آلاف الكيلو مترات من أوكرانيا بسبب القمح، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن الأزمة الأوكرانية تسبب آثارا مدمرة شبهها بحالة الطوارئ الغذائية لأجل الحبوب.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن آثار الأزمة هناك ستمتد على بعد آلاف الكيلو مترات أيضا.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أن تلك التداعيات ستؤثر بشكل واضح على أوروبا، وقبل كل شيء على بلد مثل إيطاليا.

 

 


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