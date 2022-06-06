اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتابعان استعدادات شواطئ المدينة للصيف.. صور

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:21 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتابعان استعدادات شواطئ المدينة للصيف.. صور وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
كتب ـ على عبد الرحمن

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أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية لمدينة رأس البر، رافقهما خلالها سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، حيث شهدا خلال الزيارة اصطفاف معدات ورجال الإنقاذ بالشواطئ مع بداية موسم صيف 2022.

وتم استعراض حجم التجهيزات الجديدة بالشاطئ الذى يصل طوله لـ3600 م لتوفير كافة الخدمات لرواد المدينة التى تستقبل الآلاف من المواطنين بشكل يومى خلال شهور الصيف، وتتضمن تلك التجهيزات 32 برج إنقاذ و4 موتوسيكلات مائية وشاطئية و6 مراكب مزودة بحركات و مركب تدخل سريع،  إلى جانب  5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و 4 نقاط للاسعاف ، بالإضافة إلى العناصر البشرية بقوة 100 منقذ و8 قادة للمعدات و10 عاملين بجهاز الإشراف والإداريين.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط آلية وخطة العمل بمنظومة إدارة الشاطئ وكيفية التعامل مع الحالات التى يتم إنقاذها، حيث أشاد اللواء محمود شعراوي بالإدارة الجيدة للمنظومة وتغطيتها بكافة الاحتياجات لاستقبال رواد المدينة وتوفير شاطئ آمن.

ووجه شعراوي، بتوفير كافة الخدمات التي يطلبها رواد الشاطئ خلال موسم الصيف وكذا سبل الراحة للمواطنين المترددين علي مدينة رأس البر .

وأشارت "محافظ دمياط"، إلى أنه قبل بداية موسم شم النسيم والصيف كل عام يتم إطلاق خطة لتجهيز المدينة بكافة الاستعدادات بجميع النواحي،  حيث ينال الشاطئ حجما كبيرا من الدعم للحد من حالات الغرق و تسليم الأطفال التائهين إلى ذويهم ،الأمر الذى ساهم فى تحقيق ذلك خلال السنوات الاخيرة ،هذا إلى جانب توفير كافة الخدمات.

 

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