وزيرة البيئة التونسية توقع مجموعة من الاتفاقيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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وقعت وزارة البيئة التونسية مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الوزارات والمؤسسات؛ لحماية البيئة ومقاومة مصادر التلوث الناجمة عن النفايات المنزلية والمشابهة، إلى جانب تبادل الخبرات والكفاءات في مجال تطوير أساليب وتقنيات حماية البيئة ومقاومة مصادر التلوث، ودعم المبادرات والبرامج وأسس التربية على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المحافظة على المحمية الطبيعية لحديقة النباتات وصيانتها وتثمين موروثها الطبيعي والتصرف المستدام بها.



وذكرت وزارة البيئة التونسية في بيان صحفي اليوم أنها وقعت اتفاقيات شراكة مع وزارة التعليم العالي ووزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى جانب اتفاقيات بين الوكالة الوطنية لحماية المحيط والصندوق العالمي لصون الطبيعة واتفاقية بين مدينة العلوم والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، واتفاقية ثانية ثنائية مع الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.



وأضافت إن هذه الاتفاقيات تهدف أيضا إلى تأمين نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية في مجالات التوازن البيئي والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية والبيئة البيولوجية، لما في ذلك من فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة.