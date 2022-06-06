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وزيرا خارجية مصر والأردن يصلان بغداد للقاء كبار المسئولين العراقيين

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:20 ص
وزيرا خارجية مصر والأردن يصلان بغداد للقاء كبار المسئولين العراقيين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي، إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث من المقرر أن يُجريا سلسلةً من اللقاءات مع القيادات وكبار المسئولين العراقيين. 
 
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ و ⁧‫العراق‬⁩ حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه الشقيق. 
 
بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد.
 
وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية"، مبيناً، أن "وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين".
 
وأضاف، أن "وزير الخارجية سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
 
 

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