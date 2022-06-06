والد فتاة الشيخ زايد بعد العثور عليها: بنتي رجعت بخير وبشكر ضباط أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

أكد والد منى حسين، الشهيرة بفتاة الشيخ زايد المتغيبة لـ"اليوم السابع"، أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من العثور على ابنته، بعد تغيبها عدة أيام وانقطاع الاتصال بها.

ووجه والد الفتاة، الشكر لله أولا، ثم لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وقسم شرطة الشيخ زايد، لجهودهم في كشف غموض اختفاء ابنته، بعد خروجها من منزل الأسرة للجامعة، حيث فحصوا كاميرات المراقبة، وتتبعوا خط سيرها، وتمكنوا من التوصل لمكان تواجدها وإعادتها دون تعرضها لأي أذى.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض تغيب فتاة بمدينة الشيخ زايد عن مسكنها، عقب خروجها للجامعة، حيث تبين أنها تركت مسكن الأسرة بسبب خلافات عائلية، وأقامت لدى صديقتها، وتم العثور عليها وإعادتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تغيب طالبة جامعية بعد خروجها من مسكن الأسرة بمدينة الشيخ زايد إلى الجامعة، حيث انقطع الاتصال بها وحرر أفراد أسرتها محضرا بتغيبها.

بإجراء التحريات تبين أن الطالبة تركت مسكن الأسرة، بسبب خلافات عائلية، وأقامت لدى صديقتها، وتوصل رجال المباحث لمكان تواجدها، وتم إعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.