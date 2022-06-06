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أكرم القصاص
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واشنطن: على روسيا إنهاء حصار موانئ أوكرانيا لتسهيل تصدير المنتجات

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:00 ص
واشنطن: على روسيا إنهاء حصار موانئ أوكرانيا لتسهيل تصدير المنتجات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ينبغي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا من أجل تسهيل تجارة منتجاتها الغذائية.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس – في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد، إنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا.
 
وأضاف المتحدث أن "ما يتم تداوله حول فرض عقوبات على الأغذية والأسمدة هو مجرد دعاية روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
 

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