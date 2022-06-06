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واشنطن: حرب أوكرانيا تقوض قواعد وضعتها دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:36 م
واشنطن: حرب أوكرانيا تقوض قواعد وضعتها دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية مارك ميلى
كتب ـ أحمد عرفة

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أكد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن الحرب في أوكرانيا تقوض قواعد وضعتها دول الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الحلفاء تقدم قدرا كبيرا من الدعم لأوكرانيا، وسيستمر ذلك.

وفى وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخطاء طويلة الأمد التى ارتكبتها الدول الغربية فى السياسة الاقتصادية والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمى وزيادة الفقر ونقص الغذاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي للمشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.

وجاء في الرسالة: "ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولى، في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق، وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد - فرص جديدة)".

وأشار بوتين، إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

 


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