هيئة تنشيط السياحة: مصر تستحق التواجد بخريطة السياحة العالمية.. و«GTE2022» فرصة للترويج لكنوز مصر

كتب محمد عراقي - تصوير حسن محمد

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر دولة سياحية تستحق التواجد بشكل كبير على خريطة السياحة العالمية.

وأكد القاضي خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر معرض Gate Travel Expo 2022 بقصر القبة، أن الأحداث السياحية المتخصص تدفع بقطاع السياحة، ونحتاج لانجاح مؤتمرات «GTE2022» ليكون ملتقى لكل العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي في العالم.

وأشار القاضي إلى أن مصر لديها الكثير من الكنوز الأثرية والسياحية ونحتاج للعديد من المعارض لتكفي كنوز مصر، ولم يكن لدينا أحداثا سياحية ندعوا العالم للحضور اليها والمؤتمر فرصة لحزب ممثلي كبرى منظمي الرحلات بالسوق العربى ومسئولى الدعاية والتسويق وممثلي سلاسل الفنادق العالمية.

وأكد القاضي أن المؤتمر فرصة لزيادة فرص الأعمال والاستثمار فى الخدمات والمنتجات السياحية المميزة.

وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض "GTE2022" المقرر إقامته من 6 إلى 9 سبتمبر 2022، للمرة الأولى فى قصر القبة الرئاسى بمشاركة العديد من الهيئات الرسمية والوزارات والشركات العالمية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.