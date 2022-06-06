اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة تنشيط السياحة: مصر تستحق التواجد بخريطة السياحة العالمية.. و«GTE2022» فرصة للترويج لكنوز مصر

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:42 م
هيئة تنشيط السياحة: مصر تستحق التواجد بخريطة السياحة العالمية.. و«GTE2022» فرصة للترويج لكنوز مصر عمرو القاضي
كتب محمد عراقي - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مصر دولة سياحية تستحق التواجد بشكل كبير على خريطة السياحة العالمية.
 
وأكد القاضي خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر معرض Gate Travel Expo 2022 بقصر القبة، أن الأحداث السياحية المتخصص تدفع بقطاع السياحة، ونحتاج لانجاح مؤتمرات «GTE2022» ليكون ملتقى لكل العاملين والمهتمين بالقطاع السياحي في العالم.
 
وأشار القاضي إلى أن مصر لديها الكثير من الكنوز الأثرية والسياحية ونحتاج للعديد من المعارض لتكفي كنوز مصر، ولم يكن لدينا أحداثا سياحية ندعوا العالم للحضور اليها والمؤتمر فرصة لحزب ممثلي كبرى منظمي الرحلات بالسوق العربى ومسئولى الدعاية والتسويق وممثلي سلاسل الفنادق العالمية.
 
وأكد القاضي أن المؤتمر فرصة لزيادة فرص الأعمال والاستثمار فى الخدمات والمنتجات السياحية المميزة.
 
وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض "GTE2022" المقرر إقامته من 6 إلى 9 سبتمبر 2022، للمرة الأولى فى قصر القبة الرئاسى بمشاركة العديد من الهيئات الرسمية والوزارات والشركات العالمية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (1)
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (1)

مؤتمر بوابه مصر السياحيه (3)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (4)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (5)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (6)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (7)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (8)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (9)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (10)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (11)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (12)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (13)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (14)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (15)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (16)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (17)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (18)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (19)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (20)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (21)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (22)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (23)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (24)
 
مؤتمر بوابه مصر السياحيه (25)
 

عمرو القاضي

رئيس هيئة تنشيط السياحة

معرض Gate Travel Expo 2022

السياحة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة