هيئة الرعاية الصحية تستعرض آليات التحول الرقمى مع ممثلى جامعة أوكسفورد

كتب: وليد عبد السلام

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي من خلال الجناح الخاص بها بالمعرض الطبي الأول، AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من (5-7) يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح بيان الهيئة، عُقِد بداخل جناح هيئة الرعاية الصحية، اليوم، عددا من الاجتماعات والجلسات الحوارية بشكل مستمر، بين قيادات الهيئة ومرتادي المعرض من الشخصيات الهامة والضيوف والوفود الأجانب من كافة أنحاء العالم، وكذلك ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث أوجه التعاون مع الهيئة، في مجالات التدريب المختلفة بما يسمح بضمان استمرارية كفاءة كافة القوى البشرية من العاملين ومقدمي الخدمة الصحية، بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

فيما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع عدد من وفود الدول العربية بهدف تناقل الخبرات بشأن آليات التحول الرقمي ونظم الميكنة، بما يضمن استدامة دعم هيئة الرعاية الصحية كأول هيئة حكومية ذكية لا ورقية.

وخلال فعاليات مشاركة الهيئة، تم استعراض لوحة تحليل البيانات Dashboard، والتي تم عرضها داخل جناح الهيئة، لممثلي جامعة أوكسفورد البريطانية، والتي تعكس الربط الآلي المميكن بين فروع هيئة الرعاية الصحية وكافة منشآتها بالمحافظات، مركزيًا بالهيئة، بما يسمح بتحديث البيانات بشكل لحظي، ويسهم بوجود آلية واضحة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية وجودتها ودراسة كافة المؤشرات التي شأنها تعزيز جودة الخدمة الطبية بالمنشآت، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل .

وأشار بيان الهيئة إلى الإقبال المتزايد من الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى إشادة الضيوف الأجانب والأفارقة على الجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وانبهارهم بجودة مستوى المنشآت الطبية التابعة للهيئة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك خلال قيامهم برحلة إلى منشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك عن طريق ارتداء نظارات الواقع المعزز تدريجيًا "تحركات" من الأكوان الإفتراضية إلى الأماكن الفعلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، استمتعوا خلالها بأول تجربة للميتافيرس في عالم الرعاية الصحية بمصر، وذلك في ظل التطورات الملموسة التي تحدث في العالم من تكنولوجيا.

واستكمل البيان، تردد على جناح الهيئة خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، عددًا من الطلاب من مختلف المجالات الطبية وكذلك مقدمي الخدمة الطبية، من الراغبين للانضمام ضمن صفوف العاملين بهيئة الرعاية الصحية.

فيما ثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إشادة البروفيسور أشرف رياض الخبير العالمي في مجال السياحة العلاجية، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك خلال زيارته لجناح الهيئة بالمعرض، والتي دوّن خلالها إشادته داخل كُتيب الهيئة داخل المعرض.