نقابة العلاج الطبيعى تطالب مستشفيات وجمعيات بتوفيق أوضاع مراكز تلقى الخدمة

كتبت آية دعبس

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، عددا من المستشفيات والجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاع مراكز العلاج الطبيعى التابعة لهم، مُحذرة من استمرار العمل بشكل غير قانونى، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت نقابة العلاج الطبيعى، تقديرها لدور المؤسسات والأهلية والخيرية نحو الدعم والمشاركة الايجابية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمرضى داخل مؤسساتهم، مساهمة منهم فى حمل الأمانة وتقوية منظومة الصحة فى مصر، مطالبه خريجى كليات العلاج الطبيعى بعدم التعامل أو العمل مع أية مؤسسة لا تسير بشكل قانونى ولا تسعى لاستخراج رخصة منشأة طبية "مركز علاج طبيعى"، مديرها الفنى "أخصائى علاج طبيعى"، مؤكدة أنه فى حالة مخالفة وعدم اتباع وتنفيذ التعليمات ستضطر النقابة إلى اتخاذ أشد الاجراءات القانونية نحو المخالفين، وذلك حفاظا على كرامة الأعضاء والمهنة وحماية المرضى من الأدعياء والدخلاء، وعدم السماح لآية جهة بالتحايل على القانون.

ومنحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، جمعيات أهلية مُهلة أسبوع، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم الاتسجابة ستضطر إلى إبلاغ المحافظين والنيابة العامة وإدارات العلاج الطبيعى، ومباحث الأموال العامة ومصلحة الضرائب بجميع المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو غلق هذه المراكزغير القانونية حماية للمرضى من الأدعياء والدخلاء.