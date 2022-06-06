نعيمة القصير: الصحة العالمية تعتمد هيئة الدواء المصرية وتمنحها شهادة التميز

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال المؤتمر الأفريقي "Africa Health Excon، في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، نقدر اتجاه الدولة المصرية في القضاء على الكثير من الأمراض من منظور صحة الإنسان والكشف والعلاج المبكر.



د نعيمة القصير ود مها الرباط وزير الصحة الأسبق مستشار الصحة العالمية

وقالت خلال المؤتمر الأفريقي الذى يعقد حاليًا بالقاهرة إننا شاركنا بالمؤتمر بدعوة لمناقشة كيفية بناء نظم صحية مرنة تتأهب للأوبئة المستقبلية، موضحة أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الاستثمار في الصحة بمواردنا المحدودة من خلال تعزيز الوقاية من الأمراض بالتطعيمات وبناء حياة كريمة من خلال توفير المياه النظيفة والطعام الصحي النظيف والغذاء الآمن والابداع والابتكار في مجال الصحة، وتقليل المخاطر وتوفير العلاج للجميع ليس فقط في مصر، ولكن في أفريقيا كلها لكى نعلن أفريقيا خالية من الأمراض، مضيفة أننا شاركنا في عدد من الفعاليات منها القضاء على فيروس سي في مصر ومؤتمرات صحية أخرى لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية فى مجال الصحة.

وأشارت إلى أن هيئة الدواء المصرية أول هيئة مصرية تحصل على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، وحصلت على المستوى المتميز، مشيرة إلى أن هناك خبراء من منظمة الصحة العالمية في جنيف سيناقشون مع شركات الأدوية المصرية يوم غدٍ الثلاثاء امكانية توفير الأدوية واللقاحات لأفريقيا.

وأكدت أن اقليم شرق المتوسط لم تظهر فيها سوى حالة واحدة فقط لجدري القرود، موضحة أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات الوقاية للحماية من جدري القرود، وذلك بالحرص على النظافة وتغيير الملاءات وتعرض الملابس للشمس، وتناول الطعام الصحى وعدم استعمال ملابس الغير، موضحة إنه حتى الآن لم تظهر أى حالات لجدرى القرود في شرق المتوسط سوى حالة واحدة في الامارات العربية.



خبراء الصحة العالمية خلال الجلسات

وأشارت إلى أن حالات كورونا تنخفض بسبب توقف الاختبارات، وهناك حالات تزداد فيها الإصابات ودول أخرى انخفضت فيها الوفيات والاصابات، مؤكدة على ضرورة تعزيز المناعة والتهوية الجيدة، والاهتمام بغسل الأيدى واستخدام الكمامات بشكل جيد والتباعد الآمن.

شارك بالمؤتمر عدد من الوزراء ، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق مستشار الصحة العالمية، وعدد كبير من الشركات المصرية، والأطباء، وتم عقد عدد من الجلسات تتعلق بالأمراض الموجودة فى افريقيا.