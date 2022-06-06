ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة لتضامن كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النادى الاجتماعى بميت الديبة قلين بكفر الشيخ، ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة، يأتى ذلك فى إطار رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور ماجدة فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية، وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، ومحمد جاب الله، رئيس مجلس الإدارة، وحسن عبد الرحيم، مدير النادى والشيخ عابدين عصر.

تناولت الدكتورة ماجدة فرحات، قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التي تؤدي إلى ذلك، مضيفة الى أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحا الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدير لمثل هذه القضايا.

وأكدت الدكتورة ماجدة، على الدور الهام للمرأة باعتبارها نصف المجتمع، مشيرة إلى أن تلك الندوات ضمن حملات التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف، بهدف رفع الوعي وخلق رأى عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة، خاصة بعد وصول المرأة إلى أعلى المناصب القيادي الرفيعة في الدولة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية والتي تعتبرها ضمن الركائز الاساسية فى التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة بتمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.