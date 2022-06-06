اليوم السابع
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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فى جولة آسيوية حتى 12 يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:59 ص
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فى جولة آسيوية حتى 12 يونيو امينه محمد نائبة امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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توجهت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى آسيا الوسطى للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني بشأن العقد الدولي للعمل بعنوان "المياه من أجل التنمية المستدامة"، 2018-2028، والذي سيعقد في طاجيكستان يومي 7 و8 يونيو.

وبعد دعوات من دول أخرى في المنطقة، ستزور نائبة الأمين العام أيضا تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وقيرجيزستان في جولة تمتد الى 12 يونيو الجارى

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال زياراتها، ستعمل نائبة الأمم المتحدة بشكل مباشر مع السلطات الوطنية وموظفي الأمم المتحدة والشركاء الآخرين بما في ذلك ممثلو الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية تعامل هذه البلدان مع: الأبعاد التي تؤثر على الغذاء والطاقة والتمويل، والجهود المبذولة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

كما ستشارك نائبة أمين عام الأمم المتحدة في طاجيكستان وقيرغيزستان ، في حفل التوقيع على أول أطر تعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والتي تم تطويرها كجزء من إعادة تنظيم نظام الأمم المتحدة الإنمائي.

 


الأمم المتحدة

اسيا الوسطى

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

أسيا


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