ميناء الإسكندرية: تداول 160 ألف طن بضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم عن انتظام حركة السفن، حيث تم تداول أكثر من 160 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2346 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية و الدخيلة.

وفي سياق متصل، انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخوله وخروج عدد 33 سفينة الى أرصفة المينائين خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.