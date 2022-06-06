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"ميليتري ووتش": أوكرانيا سعت للحصول على منظومات صاروخية لديها القدرة على ضرب أهداف داخل روسيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:47 م
"ميليتري ووتش": أوكرانيا سعت للحصول على منظومات صاروخية لديها القدرة على ضرب أهداف داخل روسيا صواريخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية أن أوكرانيا سعت، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إلى الحصول على منظومات صاروخية ومدفعية متطورة كمساعدات من الدول الغربية، بعضها لديه القدرة على ضرب أهداف داخل الأقاليم الروسية.

 

وأشارت المجلة في تقرير لها اليوم الاثنين، إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخين باليستيين أوكرانيين بالقرب من إقليم نيقولايسفيتش، كما تمكنت القوات الروسية من تحييد ثلاث مقذوفات صاروخية استهدفت أمس مناطق عدة في إقليم خاركوف، إذ أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف بأنه "تم رصد وإسقاط صاروخين باليستين طراز (توشكا- يو) في أجواء منطقة نوفوجيورجييفكا في إقليم نيقولايسفيتش، في الوقت الذي تم فيه تحييد ثلاث مقذوفات، أُطلقت باستخدام منظومات "أورجان" الصاروخية المتعددة (إم إل آر إس)، باتجاه مناطق سوخايا كامينكا، ودولجينكويي، وكامينكا في إقليم خاركوف".


وتقول "ميليتري ووتش" إن الضربات الصاروخية الأوكرانية سالفة الذكر، هي واحدة من محاولات أوكرانية عدة نفذتها لضرب أقاليم روسية منذ اندلاع الحرب بين البلدين في 24 فبراير الماضي، مشيرة إلى أن بعض تلك الضربات حالفها النجاح ولاسيما في المراحل الأولى من الحرب.


ولفتت إلى أن الجيش الأوكراني كان أكثر توفيقاً في توجيه ضربات ناجحة ضد تجمعات داخل الأراضي الأوكرانية في منطقتي "دونيتسيك" و"لوجانسيك"، اللتين أعلنتا حكماً ذاتياً بصفة منفردة، وأعلنتا استقلالهما عن كييف في عام 2014، واعترفت بهما روسيا في 21 فبراير الماضي قبيل العملية العسكرية بثلاثة أيام.


وأوضحت المجلة الأمريكية المعنية بالشؤون العسكرية أن مسؤولين روس ادعوا مراراً أن أوكرانيا تعتزم تطوير وسائل أكثر قدرة على ضرب تجمعات سكانية يقطنها مواطنون روس، وأن الهجوم العسكري الذي شنته موسكو في فبراير يأتي كرد فعل لتقارير استخباراتية تقول إن كييف تعتزم الحصول على أسلحة نووية لاستهدافهم في روسيا. 


وأضافت أنه من غير المعروف حتى الآن نوعية الدفاعات الجوية الروسية التي أجهضت الضربات الصاروخية الباليستية الأوكرانية، خصوصاً أن الجيش الروسي ينشر العديد من منصات الدفاع الجوي القادرة على القيام بتلك المهام، علاوة على الطائرات الاعتراضية الروسية من طراز "ميج-31" المصممة للقيام بمهام الدفاع الصاروخي.


المعروف أن صواريخ "توشكا- يو" الباليستية استخدمها الجيش الروسي على نطاق واسع قبيل إخراجها من الخدمة بفضل دخول منظومات صواريخ "اسكندر" الأكثر قدرة، غير أن صواريخ "توشكا" مازالت تُستخدم في عدد من الدول أبرزها أوكرانيا وبيلاروسيا.


ويُعتقد أن صواريخ "توشكا- يو" تسببت في خسائر كبيرة في صفوف الروس والقوات الموالية لهم أكثر من أي سلاح أوكراني آخر منذ اندلاع الحرب، على الرغم من أنها نظم صاروخية عتيقه ولديها مدى إصابة محدود للغاية لا يتجاوز 200 كيلومتر، وفق المجلة.


وأشارت "ميليتري ووتش" إلى أن كوريا الشمالية قد طورت منظومة صاروخية محاكية لـ"توشكا- يو"، أطلقت عليها "كيه إن-02"، وتعتقد المجلة أن إنتاجها توقف لمصلحة إنتاج طرازات صاروخية تكتيكية أكثر تطوراً يحاكي بعضها صواريخ "إسكندر" الروسية المتطورة.

 


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