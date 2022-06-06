مياه أسيوط تتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الصرف الصحى بعرب المدابغ بأسيوط

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بممثلي شركة ترسانة الإسكندرية، القائمة بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 624 مليون جنيها، وبحضور مهندسى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى إطار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال.

وصرح "درة" أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، هو رفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلي 105 ألف م3/يوم لتناسب التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، بجانب تغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية.

وأشاد رئيس مياه أسيوط، أثناء الاجتماع بالموقف التنفيذي الذي وصل إليه المشروع والذي يتماشى مع الجدول الزمني المعد لنهو الأعمال، مصرحاً بضرورة تلافي كافة العقبات بمختلف الطرق غير التقليدية لتتحقق الاستفادة المرجوة من المشروع في أقصي سرعة ممكنة.