موجز اقتصاد اليوم الإثنين 6-6-2022.. أسعار الذهب تستقر بداية الأسبوع

كتب ـ مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 6-6-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع، وإعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتى يتطلب توافر الختم الإلكتروني، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تستقر فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 1010جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات الإغلاق الأسبوع المنقضى، وذلك مع ثبات السعر العالمي للذهب إضافة إلى استقرار الطلب على المعدن الأصفر في مصر، وعدم حدوث تطورات سعرية في الدولار.

الضرائب: الختم الإلكترونى ضرورى للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها بشكل مرحلي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة.

يحيى زكى: نتطلع لتعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات مع الجانب البريطاني

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً بريطانياً من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار وذلك لبحث الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطقها الصناعية المتكاملة والموانئ الست التابعة، وذلك بعد أن قام الوفد بالأمس بزيارة مقر الهيئة بالسخنة والقيام بجولة تفقدية يرافقه اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة للقطاع الجنوبي ووليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق خدمة الأغراض للعاملين بالخدمات الحكومية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 989 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق خدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

إعادة هيكلة اللجان التخصصية وتشكيل لجان جديدة بجمعية رجال الأعمال المصريين

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، إعادة هيكلة اللجان التخصصية من خلال فصل عدد من اللجان لتصبح أكثر تخصصًا وتشكيل عدة لجان مستحدثة يتم إطلاقها لأول مرة في تاريخ الجمعية، وهي لجان التطوير العقاري والمقاولات، الاستشارات الهندسية، البورصات، والبنوك والتمويل.

هيئة الاستثمار: رجال الأعمال القطريون يشيدون بتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر

ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة التقى بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة.