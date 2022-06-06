منسقة الأمم المتحدة: COP27 فرصة لا تفوت للبلدان النامية لتحديد تطلعاتها المناخية

كتبت : هند المغربي

قالت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، إن عام2022 يُعد فرصة لا تُفوَّت للبلدان النامية لتحديد تطلعاتها المناخية من خلال مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخCOP27 ، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في مصر نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بمناسبة اليوم الدولي للبيئة تحت عنوان " أرض واحدة فقط، لافته إلى أنه دعوة لاتخاذ إجراء عالمي موحد من أجل عالم أخضر ومستدام وعادل.

وكانت منسقة الأمم المتحدة أكدت على أهمية دور الشباب في العمل خلال مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ COP27 المقرر إقامته في مصر، وهنأت بانوفا الجميع بما وفرة مؤتمر ستوكهولم +50 من مساحة لأصوات الشباب مما يدعم العمل خلال COP27 في مصر.

وفى وقت سابق دعا المشاركون فى مؤتمر "ستوكهولم +50" المقام بالعاصمة السويدية إلى تطوير حزمة تحويلية من الإجراءات البيئية، تجمع نتائج المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، واجتماع الجمعية البيئية للأمم المتحدة 5.2 ، ستوكهولم + 50 ومؤتمر المحيطات ، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وذلك قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقرر إقامته في مصر نوفمبر المقبل.