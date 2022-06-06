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منسقة الأمم المتحدة تؤكد على أهمية دور الشباب فى العمل خلال COP27

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:52 ص
منسقة الأمم المتحدة تؤكد على أهمية دور الشباب فى العمل خلال COP27 الينا بانوفا منسقة الامم المتحدة فى مصر
كتبت : هند المغربي

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نشرت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر تدوينه على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تؤكد على أهمية دور الشباب في العمل خلال مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ  COP27  المقرر إقامته في مصر نوفمبر المقبل.

وهنأت بانوفا الجميع بما وفرة مؤتمر ستوكهولم +50 من مساحة لأصوات الشباب مما يدعم العمل خلال COP27 في مصر.

وفى وقت سابق دعا المشاركون فى مؤتمر "ستوكهولم +50" المقام بالعاصمة السويدية إلى تطوير حزمة تحويلية من الإجراءات البيئية، تجمع نتائج المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، واجتماع الجمعية البيئية للأمم المتحدة 5.2 ، ستوكهولم + 50 ومؤتمر المحيطات ، الذي سيعقد في نهاية يونيو، وذلك قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المقرر إقامته في مصر نوفمبر المقبل.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التقى رئيسة وزراء السويد قبل ساعات من مؤتمر "ستوكهولم +50 " المقرر عقده فى الثاني والثالث من يونيو الحالي في العاصمة السويدية احتفالاً بذكرى مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972 حول البيئة البشرية والاحتفال بمرور 50 عاماً على العمل العالمى البيئى.

ووفق تقرير الأمم المتحدة، قال جوتيريش: "يهدف الحدث ليكون بمثابة نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة "عقد من العمل" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وتشجيع اعتماد خطط تعافي خضراء لما بعد جائحة كوفيد-19.

 

 


الأمم المتحدة

الينا بانوفا

المناخ

cop27


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