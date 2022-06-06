منح الجنسية الأوكرانية لصحفى روسي بعد إدانته للعملية العسكرية

قال مسؤول أوكراني كبير الجمعة 3 يونيو إن بلاده منحت جنسيتها للصحفي الروسي البارز ألكسندر نيفزوروف الذي فر من روسيا مع زوجته بعد إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن السلطات في كييف منحت الجنسية لنيفزوروف وزوجته ليديا اللذان هربا من روسيا في مارس 2022.

وأكد نيفزوروف إنه حصل على الجنسية الأوكرانية في بيان على تيليجرام قال فيه إن حرب روسيا "جريمة" وأن أوكرانيا ضحيتها.

وقال "أقف مع الضحية. أنا ممتن للغاية لأولئك المعذبين واليائسين والملطخين بالدماء في أوكرانيا الذين سمحوا لي بأخذ مكاني بينهم".

وفتحت السلطات الروسية تحقيقاً ضد نيفزوروف الذي تضم قناته على يوتيوب أكثر من 1.8 مليون مشترك بعد أن قال بأن القوات الروسية قصفت عمداً مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول، وهو ما تنفيه موسكو.

وكانت روسيا قد أصدرت في مارس قانوناً يعاقب بالسجن 15 عاماً على نشر أخبار "كاذبة" عمداً عن الجيش الروسي.