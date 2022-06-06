اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

منح الجنسية الأوكرانية لصحفى روسي بعد إدانته للعملية العسكرية

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:24 م
منح الجنسية الأوكرانية لصحفى روسي بعد إدانته للعملية العسكرية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول أوكراني كبير الجمعة 3 يونيو إن بلاده منحت جنسيتها للصحفي الروسي البارز ألكسندر نيفزوروف الذي فر من روسيا مع زوجته بعد إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن السلطات في كييف منحت الجنسية لنيفزوروف وزوجته ليديا اللذان هربا من روسيا في مارس 2022.

وأكد نيفزوروف إنه حصل على الجنسية الأوكرانية في بيان على تيليجرام قال فيه إن حرب روسيا "جريمة" وأن أوكرانيا ضحيتها.

وقال "أقف مع الضحية. أنا ممتن للغاية لأولئك المعذبين واليائسين والملطخين بالدماء في أوكرانيا الذين سمحوا لي بأخذ مكاني بينهم".

وفتحت السلطات الروسية تحقيقاً ضد نيفزوروف الذي تضم قناته على يوتيوب أكثر من 1.8 مليون مشترك بعد أن قال بأن القوات الروسية قصفت عمداً مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول، وهو ما تنفيه موسكو.

وكانت روسيا قد أصدرت في مارس قانوناً يعاقب بالسجن 15 عاماً على نشر أخبار "كاذبة" عمداً عن الجيش الروسي.

 
 

أوكرانيا

فولوديمير زيلنيسكى

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة