اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 07:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ممثل الصحة العالمية: إسبانيا تعقد مؤتمرا لعرض التجربة المصرية فى علاج فيروس C

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:24 م
ممثل الصحة العالمية: إسبانيا تعقد مؤتمرا لعرض التجربة المصرية فى علاج فيروس C الدكتورة نعيمة القصير
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال المؤتمر الأفريقي AfricaHealth Excon، الذى يعقد حاليًا بالقاهرة إن رئيس المنظمة أشاد بدور مصر بالقضاء على فيروس سى، موضحة أنه يعقد حاليًا مؤتمر في إسبانيا لمناقشة التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال، ومصر مشاركة في هذا المؤتمر، ومصر ضمن 6 دول أكملت ملفاتها لإشهار مصر واعتمادها ضمن أوائل الدول التي قضت على فيروس سي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الأفريقى عقد جلسة خاصة عن فيروس سي بحضور البروفوسير ريموند شينازي مخترع أول علاج لفيروس سى وهو عقار "السوفالدى"، مضيفة، إن المنظمة شاركت بهذه الجلسة، مؤكدة أنه تم استعراض أهمية امداد مصر بالأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى للدول الأفريقية، موضحة أنه يمكن منع 25 ألف وفاة في نيجيريا يعانون من فيروس سي، حيث أن تجربة مصر رائدة في العالم وأصبحت مثلاً يحتذى به عالميا، بفضل القيادة السياسية المصرية، والالتزام السياسي والتفكير خارج الصندوق والمشاركة المجتمعية وتجاوب الناس مع المبادرة، حيث نجحت مبادرة 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سى، والكشف عن 4 أمراض أخرى، واستغلت هذه البيانات التي لديها خلال جائحة كورونا، مضيفة، إن الاكتشاف المبكر ثم العلاج استطاعت أن تضرب "عصفورين بحجر".

وأكدت أن مصر استطاعت أن تقضى على فيروس سى، والكشف المبكر وعلاج 4 أمراض أخرى وهى: السمنة والسكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.  

من جانبه قال الدكتور عوض مطرية مدير النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الأفريقىAfrica Health Excon، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن تكون النظم الصحية مرنة وقوية وصامدة أمام الجوائح، موضحا ان جدري القرود هو احد المشكلات الصحية التي تواجه منظمة الصحة العالمية حاليا.


الصحة العالمية

فيروس سى

الصحة العالمية تشيد بدور مصر

المؤتمر الافريقي

منظمة الصحة العالمية

مؤتمر باسبانيا

استعراض تجربة مصر


الموضوعات المتعلقة

خالد عبدالغفار يؤكد دعم مصر للقضاء على "فيروس سي" بدولة جنوب السودان

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:24 ص

مصر تقضى على فيروس سى.. فحص وعلاج 72 مليون مواطن بتكلفة 3 مليارات جنيه

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:00 ص

الرئيس السيسي يشهد الجزء الثانى من الجلسة الحوارية عن الصحة فى أفريقيا.. الصحة العالمية: مصر قامت بجهود ريادية فى تنويع القدرات الصحية.. الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض: نستعد لنقل خبرة مصر فى ملف فيروس سي

الأحد، 05 يونيو 2022 01:14 م

الرئيس السيسي: ربنا خلانى أساهم فى إنهاء فيروس سى فى مصر

الأحد، 05 يونيو 2022 12:30 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة