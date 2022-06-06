ممثل الصحة العالمية: إسبانيا تعقد مؤتمرا لعرض التجربة المصرية فى علاج فيروس C

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال المؤتمر الأفريقي AfricaHealth Excon، الذى يعقد حاليًا بالقاهرة إن رئيس المنظمة أشاد بدور مصر بالقضاء على فيروس سى، موضحة أنه يعقد حاليًا مؤتمر في إسبانيا لمناقشة التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال، ومصر مشاركة في هذا المؤتمر، ومصر ضمن 6 دول أكملت ملفاتها لإشهار مصر واعتمادها ضمن أوائل الدول التي قضت على فيروس سي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الأفريقى عقد جلسة خاصة عن فيروس سي بحضور البروفوسير ريموند شينازي مخترع أول علاج لفيروس سى وهو عقار "السوفالدى"، مضيفة، إن المنظمة شاركت بهذه الجلسة، مؤكدة أنه تم استعراض أهمية امداد مصر بالأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى للدول الأفريقية، موضحة أنه يمكن منع 25 ألف وفاة في نيجيريا يعانون من فيروس سي، حيث أن تجربة مصر رائدة في العالم وأصبحت مثلاً يحتذى به عالميا، بفضل القيادة السياسية المصرية، والالتزام السياسي والتفكير خارج الصندوق والمشاركة المجتمعية وتجاوب الناس مع المبادرة، حيث نجحت مبادرة 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سى، والكشف عن 4 أمراض أخرى، واستغلت هذه البيانات التي لديها خلال جائحة كورونا، مضيفة، إن الاكتشاف المبكر ثم العلاج استطاعت أن تضرب "عصفورين بحجر".

وأكدت أن مصر استطاعت أن تقضى على فيروس سى، والكشف المبكر وعلاج 4 أمراض أخرى وهى: السمنة والسكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

من جانبه قال الدكتور عوض مطرية مدير النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الأفريقىAfrica Health Excon، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن تكون النظم الصحية مرنة وقوية وصامدة أمام الجوائح، موضحا ان جدري القرود هو احد المشكلات الصحية التي تواجه منظمة الصحة العالمية حاليا.