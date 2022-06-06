ممثلة الأمم المتحدة للأطفال تلتقى وزير الخارجية لمناقشة تعزيز حقوق الأطفال

كتبت : هند المغربي

التقى وزير الخارجية سامح شكري ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينا جامبا لمناقشة التعاون في مجال تعزيز حقوق الأطفال، وسبل حماية تلك الحقوق خاصة في النزاعات المسلحة شاركت في اللقاء إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر.

وفى وقت سابق قدمت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة الشكر لمصر كونها أحد أهم المساهمين في السلام والأمن العالميين، وقالت المسؤولة الأممية في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر": " نشكر مصر كونها أحد المساهمين الرئيسيين في السلام والأمن العالميين مع 3200 من قوات حفظ السلام العسكرية والشرطية المنتشرة في بعثات مختلفة في جميع أنحاء العالم لحل النزاعات وبناء ثقافة اللاعنف وحماية الفئات الأكثر ضعفًا".

جاء ذلك على خلفية احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى وخلال الاحتفالية وضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إكليلا من الزهور لتكريم ما يقرب من 4200 من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم منذ عام 1948 ومن بينهم 4 من حفظة السلام المصريين.