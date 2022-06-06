اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يدين بشدة إساءة مسئول هندى للرسول والسيدة عائشة

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:42 م
مفتى الجمهورية يدين بشدة إساءة مسئول هندى للرسول والسيدة عائشة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب ـ لؤى على

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أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على "تويتر" من تطاول وإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين السيدة عائشة، مؤكداً أن مثل هذه الإساءات تؤجج مشاعر الكراهية وتثير الفتنة .
 
وجدد مفتي الجمهورية فى بيانه اليوم الإثنين، دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم.
 
وشدد مفتي الجمهورية على أن مثل هذه التصريحات والإساءات غير المسئولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتدخل العالم في صراعات وحروب ما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية.
 
وأكد المفتي أن هذه التصريحات غير المسئولة تمثل إساءة وتديا صريحا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم، مطالبا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التى لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية ، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان .

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام

الهند


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