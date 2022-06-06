مفاجأة فى حادث دشنا.. الابن انتظر عودة والده من صلاة الفجر وأطلق عليه النار

قنا صابر سعيد

كشفت التحريات الأولى عن مفاجأة في واقعة مقتل أب وأبنائه الـ4، فيما عرفت إعلاميا بمذبحة أبو مناع غرب في دشنا، شمالي محافظة قنا.

وأكدت التحريات الأولية والتحقيقات التى أجريت فى الواقعة، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية.

وكان عامل وأبناؤه الأربعة لقوا مصرعهم على يد الابن، وأصيبت الأم، بطلقات نارية، بقرية أبو مناع غرب في دشنا، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، ما أدى إلى وفاة كل من والده وأشقائه الأربعة، وإصابة والدته بطلق ناري بالساقين.