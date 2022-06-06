معلومات لا تعرفها عن اكئتاب ما بعد الولادة.. يصيب الرجال

كتب أحمد عرفة

أكدت الإعلامية شريهان أبو الحسن ، أنها تسمع لأول مرة عما يسمى اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب الرجال، موضحةً أن هذا ربما يكون بسبب عدم كلام الرجال عنه أو عن أعراضه وحدوثه.

جاء ذلك خلال مناقشة برنامج "راجل و2 ستات"، الذي تقدمه اليوم الإثنين، الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدي كرم على قناة "ON"، موضوع تعرض الرجال لاكتئاب ما بعد الولادة مثل السيدات.

تابعت شريهان أن الرجال قد لا يتحدثون عن اكتئاب ما بعد الولادة، لأنهم قد لا يجدون وسيلة للتعبير عما بداخلهم، خاصًة وأنه يكون هناك "لخبطة" في نظام الحياة وما شابه.

من جهتها، قالت هيدى كرم، إنها تعرضت لـ اكتئاب أثناء حملها قبل 22 عامًا تقريبًا، لكنها لم تتعرض لاكتئاب بعد الولادة أو حتى تتعرض لتعب، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الاكئتاب خطير جدًا وقد يسبب مشكلات صحية كبيرة.

لفتت إلى أن هناك دراسة تؤكد أن 30% من السيدات بالعالم، يتعرضن لـ اكتئاب ما بعد الولادة وذلك لأسباب كثيرة منها القلق والخوف من عدم القيام بالواجبات أو تغيرات في الهرمونات، بالإضافة إلى الخوف من وجود طفل ستكون الأم مسئولة عنه.

يقدم "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضًا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.