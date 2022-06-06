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معاينة المباحث: ماس كهربي وراء حريق كميات من الكتب داخل شقة الخليفة

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:22 ص
معاينة المباحث: ماس كهربي وراء حريق كميات من الكتب داخل شقة الخليفة حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم حول واقعة حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الخليفة وتبين من خلال المعاينة أن زيادة الأحمال وماس كهربى، داخل الشقة أدت إلى نشوب الحريق والتهم العديد من الكتب ومحتويات الشقة وانتقلت سيارتى إطفاء وتمت عملية الإخماد ولا توجد أى شبهة جنائية وتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق وتم انتداب المعمل الجنائى لتقدير الخسائر.

 

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الأمام الشافعى بدائرة قسم الخليفة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات بعدما التهمت النيران مجموعة من الكتب والمستلزمات بسبب ماس كهربى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الخليفة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


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