مصر تقضى على فيروس سى.. فحص وعلاج 72 مليون مواطن بتكلفة 3 مليارات جنيه

كتبت إيمان علي

حظى قطاع الصحة لأول مرة، باهتمام تاريخى لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، حيث أطلقت الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التى واجهت نقص وتدنى للمستوى.

وحرصت الدولة المصرية، على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، الثانى هو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا بقوله " من 2017 و2018 و2019 الدولة كانت تطلق مبادرات.. والهدف منها دخول ملفات تخص الصحة العامة في مصر وعلى رأسهم ملف فيروس سى.. ولما اتحركنا في الملف ده.. عملنا مسح كامل للأمراض غير السارية المتمثلة في السكر والضغط والسمنة".

وكان بين تلك النجاحات، القضاء على فيروس سي، لتصبح تجربة رائدة وهو ما جعل الدكتور أحمد أوما، القائم بأعمال مدير الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض:نستعد لنقل خبرة مصر فى التعامل مع فيروس سي، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه لمكتشف فيروس سي دكتور هارفي، قائلا: "إسمح لى أقدم لك كل التحية والتقدير والاحترام وأشكرك، عاوز أقولك إن أنا ليا عظيم الشرف إنى التقيت وشوفت حضرتك، وإسمحلى أقولك تاني إن إحنا في مصر وعلى المستوى الشخصي كنت شايف إن المرض ده مؤلم، وكنا نعاني منه، لكن لو فيه إرادة وأمل هايبقى فيه إنجاز، وبالتالي لما كنت أقول زمان محدش قادر يكتشف لنا مرض فيروس سي وأيضا علاج ليه، لقينا مجرد أن كانت النوايا كده، كان دايما هاجس وأمر بفكر فيه بعمق، فربنا سبحانه وتعالى خلانى أعيش وأشوف المرض ده، وأشوف علاجه ويخيليني أساهم في بلدى إن أنهى هذا المرض في مصر".

ونرصد الجهود المبذولة في هذا الصدد :

- مصر أول دولة تعلن تخلصها من الفيروس بفضل حملة "100 مليون صحة".

ـ جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ3 مليارات.

- التقدم لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سى.

- فحص مليون و745 ألفا و408 طلاب، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان.

- النجاح في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته.

- انطلقت الحملة القومية للقضاء عليه في 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بـ 8 مليارات جنيه.