مصرع فتاة تناولت حبوب حفظ الغلال السامة بالخطأ فى طما بسوهاج

سوهاج- محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى فتاة تبلغ من العمر 17 سنة مصابة بحالة إعياء وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها داخل مستشفى طما المركزى على إثر تناولها حبة حفظ الغلال بطريق الخطأ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة فتاه عقب تناولها حبوب حفظ الغلال السامة بطريق الخطأ وتم نقلها للمستشفى.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعوة منه ع م س 17 سنة لا تعمل وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي مصابة " بحالة إعياء " وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة إدعاء تناول مادة غير معلومة.

وبسؤال والدها المدعو عباس م س ا 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية " تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.