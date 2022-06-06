مصرع عامل فى انهيار جزئى لسقف مبنى تابع للوحدة المحلية بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 45 سنة مصرعه بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج، في حادث انهيار جزء من سقف تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أثناء عملية إزالته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرر المحضر اللازم .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بحدوث انهيار جزئى لمبنى تابع للوحدة المحلية ووفاة عامل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بانهيار جزء من سقف مبني تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ البرى وبالفحص تبين إنهيار جزء من سقف مبني خالي تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مشيد بالخرسانة ومكون من طابق واحد علي مساحة "400" متر، وذلك حال قيام الوحدة المحلية بإزالته تمهيداً لتجديده نتج عن ذلك وفاة المدعو موسي م ع م - سن 45 عامل ويقيم دائرة مركز المراغة

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام وبسؤال شقيق المتوفي حسام م ع م 35 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة ومحمد ا ا ع 42 سنة مقاول ويقيم الإسكندرية بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائيه تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.