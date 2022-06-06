اليوم السابع
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مصرع طفل صدمه جرار زراعى أثناء لعبه بدراجة هوائية فى الغربية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:40 م
مصرع طفل صدمه جرار زراعى أثناء لعبه بدراجة هوائية فى الغربية دراجة بخارية- صورة ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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شهدت عزبة الهلاوي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع طفل صدمه جرار زراعي أثناء لعبه بدراجة هوائية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوصول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لمستشفي كفر الزيات جثة هامدة.

 وبالفحص تبين أنه أثناء لعب الطفل بدراجة هوائية، صدمه جرار زراعي ولقي حتفه في الحال، وتبين أن الطفل يدعى "ج.ع" 8 سنوات مقيم عزبة الهلاوي، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

مستشفى كفر الزيات

حادث


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