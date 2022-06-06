مصرع طفل صدمته سيارة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل عمره 10 سنوات مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أمام كوبرى السعدية دائرة مركز شرطة أبوحماد وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزى.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول " أيمن ع ال" 10 سنوات مقيم قرية السعدية دائرة مركز أبوحمادـ، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.



وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تين وفاته إثر نزيف بالمخ نتيجة تصادم سيارة به أمام كوبرى السعدية دائرة مركز أبوحماد، جرى تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن قائد السيارة









