اليوم السابع
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مصرع طفلة صدمتها سيارة ملاكى بديرب نجم بالشرقية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:34 ص
مصرع طفلة صدمتها سيارة ملاكى بديرب نجم بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقيت طفلة عمرها 5 سنوات مصرعها، إثر اصطدام سيارة ملاكي بها بقرية اللبة دائرة مركز شرطة ديرب نجم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب المركزي.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب تجم  المركزى، بوصول " فاطمة م ال" 5 سنوات ـ، جثة هامدة ، إثر اصطدام سيارة ملاكى بها داخل قرية اللبة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

 جرى تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة بمركز ديرب نجم، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن قائد السيارة

 

 


الشرقية

قرية اللبة

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