مصرع شخص في تبادل إطلاق نار بالفرافرة فى الوادى الجديد

كتب: ماهر أبو النور

لقي شخص مصرعه بمركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في تبادل إطلاق نار أثناء قيام قوة شرطة بتنفيذ مأمورية لضبط شخص ونجليه قاموا بالتعدى على صهرهم بالضرب لخلاف على شحنة بطيخ وقاموا بإحراق سيارته وعلى الفور توجهت قوة شرطة إلى منزل المتهمين والذين بادروهم بإطلاق نيران مما أسفر عن إصابة قائد القوة بثلاث طلقات نارية وإصابة جندى وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى .

وعلى الفور تم استدعاء قوة مكبرة من مركز الشرطة لضبط الجناة وحدث تبادل إطلاق نار من المتهمين وتم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع شخص وضبط اثنين آخرين وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع جثة شاب في العقد الثاني من العمر يدعى (ح.ف) جثة هامدة بعد تبادل إطلاق نار بين قوة شرطة من مركز شرطة الفرافرة ومتهم يدعى (ف) 55 سنة ونجليه من محافظة قنا ومقيمين بقرية على بن ابي طالب التابعة لقري اللواء صبيح بالفرافرة كما أسفر عن مصرع (ح.ف) 18 سنة وضبط شقيقه ووالده بعد أن قاموا بإطلاق النار على قائد القوة برتبة مقدم مما أسفر عن إصابته بثلاث طلقات نارية وتم نقله إلى مستشفى اسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.