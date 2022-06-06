اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمركز أبو تشت بقنا

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:53 ص
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمركز أبو تشت بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقى شخص مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة بمركز أبو تشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا،  إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع محمد أحمد بغدادي،  42 عاما،  مقيم القرنة بالأقصر،  في حادث انقلاب سيارة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت،  وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



 


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