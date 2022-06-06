مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى فى ناهيا

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائرى أعلى منطقة ناهيا اتجاه الوراق، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق الدائري، مفاده وجود مصادمه، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال ونقلته إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لمحاولة ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.