مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثتين بأبو سمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الاثنين، حادثى سير أسفرا عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوصول بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بالقرب من الكيلو 220 ، مما أدى إلى مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وفى السياق، انقلبت سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل جنوب أسوان بالقرب من الكيلو 130، مما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.









