اليوم السابع
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مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 16 طبيبا جامعيا لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:36 ص
مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 16 طبيبا جامعيا لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى صورة ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبلت مستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء، 16 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى .

وأعلنت المستشفى فى بيان لها، أنه وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الاربع يتم أسبوعيا وصول اساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد المركزي .

وأوضح البيان أن ال16 طبيب في كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمي واشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

ومن المقرر أن يتواصل عمل مجموعة الأطباء فى مستشفى بئر العبد حتى 10/06/2022

وتعد مستشفى بئر العبد المركزي ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتي بدورها تستقبل قافلة اطباء جامعيين اسبوعيا.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزي مع الجامعات.

 

 

 


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