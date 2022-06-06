اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول يمني يحذر من تلاعب الحوثي بملف الحصار عن تعز بهدف كسب الوقت

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:00 ص
مسئول يمني يحذر من تلاعب الحوثي بملف الحصار عن تعز بهدف كسب الوقت وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن إعلان جماعة الحوثي نيتها السير بإجراءات أحادية محاولة لنسف مفاوضات رفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الاممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ سبع سنوات، بطرق فرعية مستحدثة‏. 
 
وأوضح الإرياني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن حديث مليشيا الحوثي عن فتح طرق فرعية بدلا عن المنافذ الرئيسية يؤكد إمعان العناصر الحوثية في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء محافظة تعز، ويضاعف المعاناة الانسانية للملايين من ابناء المحافظة "الاكثر كثافة بشرية" والتي تعرضت لابشع صنوف الحصار والقتل الممنهج خلال سنوات الحرب‏. 
 
وحذر الارياني من استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت، في ظل تقارير تؤكد استمراره في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الاسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة‏. 
 
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية وممارسة ضغط حقيقي على "الحوثي" لتنفيذ بنود الهدنة، وفتح المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز فورا وبما يضمن إنهاء المعاناة الانسانية للمدنيين وتنقلهم بصورة طبيعية.

الحوثي

الحوثيين

اليمن

تعز

حصار تعز


الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية اليمن يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز

الأحد، 05 يونيو 2022 08:20 ص

‎الإمارات ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن

السبت، 04 يونيو 2022 09:09 م

اليمن: سقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين الحوثيين فى تعز

السبت، 04 يونيو 2022 11:54 ص

العالم هذا الصباح.. الأمم المتحدة: مقتل 19 مدنيا فى اليمن رغم هدنة الشهرين.. وتعرب عن قلقها البالغ من تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية.. و70 شركة فنلندية تتأثر بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا

السبت، 04 يونيو 2022 09:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة