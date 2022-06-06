اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 02:21 م
أكرم القصاص
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مسئول روسى: الدفاع الروسية لديها بيانات عن 6 مختبرات بيولوجية أمريكية فى بلد أفريقى

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:05 م
مسئول روسى: الدفاع الروسية لديها بيانات عن 6 مختبرات بيولوجية أمريكية فى بلد أفريقى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أفاد قسطنتين كوساتشوف، مسئول اللجنة البرلمانية للتحقيق فى أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا بأن وزارة الدفاع الروسية أبلغت عن ستة مختبرات بيولوجية أمريكية فى بلد أفريقى.

وقال قسطنتين كوساتشوف، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، في تصريح للصحفيين: "تلقينا معلومات جديدة تماما عن أنشطة المختبرات البيولوجية (الأمريكية) في بلد أفريقى"، مذكرا بأن الحديث دار في البداية حول أربعة مختبرات، إلا أنه اتضح أن عددها ستة مختبرات، وتابع قائلا إنه "لا يزال هناك عدد كبير من الأسئلة حول طبيعة أنشطتها".

وكانت لجنة مجلس الاتحاد ومجلس الدوما قد ناقشت المختبرات البيولوجية الأمريكية في بلد أفريقى، بمشاركة اللواء إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية.

يشار إلى أن الأطباء في الآونة الأخيرة، اصطدموا بمئات الحالات من جدري القردة في بلدان أوروبية مختلفة، وكذلك في أمريكا وأستراليا، فيما تبقى طرق انتشار العدوى غير واضحة تماما للمختصين، ويرى بعض الخبراء، أن جدري القردة بدأ في الانتشار من بلد أفريقى.

 


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