مسئول أوكرانى: روسيا لن تعيق تقدمنا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي

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أكّد الممثّل الدائم لأوكرانيا لدى المجلس الأوربي بوريس تاراسيوك، أن روسيا لن تستطيع إعاقة تقدم أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال تاراسيوك - في تصريح لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - إن أوكرانيا تعمل بنشاط من أجل تحقيق قرار إيجابي من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما خلال مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده يومي 23 و24 من شهر يونيو الجاري.



وأضاف: "لا نعرف حتى الآن نتيجة المفوضية الأوروبية، لكن الجهود التي يبذلها الرئيس والحكومة ووزارة الخارجية الأوكرانية تظهر أنه من المتوقع حصول أوكرانيا على دعم واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوضع المرشح. ونحن نأمل أن يؤدي ذلك إلى نتيجة ناجحة".

وأشار أيضًا إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني سيقوم هذا الأسبوع بزيارة ستراسبورج مع وفد يعمل في البرلمان الأوروبي، قائلا: "وبالطبع، سيكون الهدف الرئيسي إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".



وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لإحباط قرار بشأن ترشيح أوكرانيا..وتابع قائلا: "أنا مقتنع بأن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون قرارًا إيجابيًا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وقع طلبًا لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022.



وخلال زيارة إلى كييف في 20 أبريل، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن المفوضية الأوروبية ستعلن الاستنتاجات الأولى بشأن حصول أوكرانيا على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو الجاري، وبعد ذلك ستكون القضية على جدول أعمال المجلس الأوروبي.