اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 07:43 م
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مركز تموين شرق الإسكندرية يستضيف قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:31 م
مركز تموين شرق الإسكندرية يستضيف قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تطعيم - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية التموين بالإسكندرية قافلة طبية ،من خلال مركز تموين حى شرق برئاسة إخلاص الجارحى وفريق العمل التابع لها بالتعاون مع الوحدة الصحية بسيدى جابر، حيث تم تنظيم قافلة طبية بمقر المركز تسهيلا على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية.
 
وقد تم الإعلان عن هذه القافلة الطبية قبل بدء فعاليتها بمدة كافية و التى لاقت إقبالا و استحسان المواطنين المترددين على المركز حيث يتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية و اخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت و المجهود كما قام مركز تموين حى شرق بتحديث بيانات البطاقات التموينية لفريق عمل الحملة الصحية تيسيرا لوقتهم لخدمة المواطنين.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

كورونا

لقاح كورونا


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