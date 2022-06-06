اليوم السابع
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مركز المصالحة الروسي: نشاط متزايد للفصائل المسلحة في إدلب السورية

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:00 ص
مركز المصالحة الروسي: نشاط متزايد للفصائل المسلحة في إدلب السورية انفجار - أرشيفية
وكالات

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قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ جورافليف، الأحد، إن بلاده رصدت تزايداً في نشاط الفصائل المسلحة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب بعد تصريحات تركيا عن عملية عسكرية في سوريا.

 

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جورافليف قوله في تصريح صحفي: "على خلفية تصريحات القيادة التركية بشأن بدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، شهدت منطقة خفض التصعيد في إدلب تزايداً في نشاط الجماعات المسلحة غير القانونية بهدف تأجيج الموقف".

 

وأشار إلى أن قادة الجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة خفض التصعيد يعملون على تعزيز الاحتياطيات وتكثيف الأنشطة التدريبية والقتالية.

 


مركز المصالحة الروسي

إدلب السورية

إدلب

سوريا

الفصائل المسلحة


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