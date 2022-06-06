مركز المصالحة الروسي: نشاط متزايد للفصائل المسلحة في إدلب السورية

وكالات

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ جورافليف، الأحد، إن بلاده رصدت تزايداً في نشاط الفصائل المسلحة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب بعد تصريحات تركيا عن عملية عسكرية في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جورافليف قوله في تصريح صحفي: "على خلفية تصريحات القيادة التركية بشأن بدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، شهدت منطقة خفض التصعيد في إدلب تزايداً في نشاط الجماعات المسلحة غير القانونية بهدف تأجيج الموقف".

وأشار إلى أن قادة الجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة خفض التصعيد يعملون على تعزيز الاحتياطيات وتكثيف الأنشطة التدريبية والقتالية.