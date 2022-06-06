اليوم السابع
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مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتوطين الصناعات الدفاعية

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:59 م
مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتوطين الصناعات الدفاعية مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إيطالية لتوطين الصناعات الدفاعية
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية، جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة راينميتال الإيطالية العالمية.
 
في هذا الصدد، أشاد "التراس" بالخبرات التي تتمتع بها شركة راينميتال الإيطالية  العالمية، معربا عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية.
 
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة. 
 
من جانبه، أشاد " Alessandro Ercolani " الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال الإيطالية العالمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.
 
 
 

العربيه للتصنيع

الفريق التراس

صناعات دفاعيه


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