"محمود لالا" الخارق.. يسحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه ويستعد لدخول جينيس

كتب - محمود عبد الغنى

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم، العرض الاستعراضي لـ "محمود عبد الحميد نور الدين " والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز " سسنا " تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدنى، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عزت عبدالرحمن، والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء .

واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلو جرام وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريباً، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

وعقب نجاح المحاولة أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح البطل المصري محمود عبد الحميد في المحاولة الأولية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة، مشيراً إلى أن هذه المغامرة تعد الأولى من نوعها، والتي يتم تنفيذها داخل مطار القاهرة لتعطى رسالة للعالم أن مصر قادرة بفضل ابنائها الشباب على تحقيق الإنجازات.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على دعم الشباب المصري، وتوفير كل ما يلزم لهم لتحقيق العديد من الإنجازات بالمحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية للارتقاء بالحركة الرياضية، في ظل دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع أصحاب القدرات الاستثنائية.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد منار دعم وزارة الطيران المدنى ومساندتها لكل النماذج المصرية الناجحة فى مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضى وسعيها لتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لهم، للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات لهم ولوطنهم الغالي مصر.

وأشاد وزير الطيران بالتعاون الدائم والتنسيق المثمر بين وزارتى الطيران المدنى والشباب والرياضة لدعم مثل هذه المبادرات التى تبرز المواهب المصرية المتميزة .

فيما تقدم البطل محمود عبد الحميد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، لجهودهما الكبيرة ومساعدته من خلال توفير وتجهيز كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقم القياسي بموسوعة جينيس، معرباً عن سعادته بهذا الانجاز الذي يحسب للرياضة المصرية، لافتا الى أنه مستمر في طريق الإنجازات وعازم على كسر المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.