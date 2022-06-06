اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 06:09 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح يناقش تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:40 م
محافظ مطروح يناقش تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع جانب من الإجتماع
فريق المحافظات

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عقد خالد شعيب محافظ مطروح  ،اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة تنفيذ القانون 150 لسنة 2022 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات ولائحتة التنفيذية ،بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد و العميد محمد البندارى مدير ادارة مرور مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وجميع مديري المديريات والادارات والجهات المعنية بالمحافظة ، جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للتيسيرعلى المواطنين مع تنظيم انتظار السيارات و تيسير الحركة المرورية وخلق  مزيد من فرص العمل وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض.

حيث تم مناقشة اعمال اللجنة العليا المشكلة  برئاسة محافظ  مطروح والخاصة بإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات  واصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وكذلك اعمال اللجان الفرعية لتحديد الأماكن الخاصة بالانتظار واعداد السيارات والاسعار مع عمل خريطة بأماكن إنتظار السيارات على ارض الواقع خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتحديد اعداد السيارات واسعار الانتظار لكل منطقة ،حيث تم تحديد عدد 18 شارع بمدينة مرسى مطروح ليسع إنتظار عدد 2331 سيارة ،وكتجربة لتنفيذها فيما بعد بباقي المدن.

وفور الإنتهاء تعقد لجنة لتلقى الطلبات الخاصة بمزاولة النشاط  ومراجعة الشروط الخاصة بالانتظار وعرض هذه الطلبات على اللجنه العليا للتصديق ،مع لجنة متابعة للرخص المصدق عليها والوقوف على مدى وجود مخالفات او تجاوزات بها وعرض تقريرها على اللجنه العليا لاتخاذ قرار بشأنها.

ووجه محافظ مطروح للشركة المنفذة  بضرورة عمل اللوحات واللافتات الارشادية ،بالاضافة الى البروشورات والاستيكارات مع أهمية التوعية و تخطيط المواقع المحددة بالشوارع.

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محافظة مطروح

انتظار المركبات بالشوارع

قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع


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