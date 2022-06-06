محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الشوارع وإزالة الإشغالات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة الشوارع، ومنطقة الموقف العمومي، وتوسعة طريق الموقف، خاصة المنطقة القريبة من كوبري المرور اتجاه، لتيسير الحركة المرورية بها.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حاتم فايد مدير، مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عددا من الطرق والمحاور غرب وشرق العاصمة، ورصفها، لتحقيق السيولة المرورية، والأعمال الجارية لتوسعة امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة، والمتجه لسخا ولمحلة موسى، لربط شرق بغرب العاصمة، كما وجه بسرعة الانتهاء من رصف المنطقة المجاورة لكوبري رافد الطريق الدولي، وتوسعة طريق الموقف المجاور لموقف بيلا الحامول، كما تفقد عدد من الشوارع بوسط المدينة وشرقها، للقضاء على أي اختناقات تعاني منها عدد من مناطق بالعاصمة، موجهاً بالاهتمام بنظافة الموقف العمومي لسيارات الأجرة، وتنظيم حركة خروج ودخول السيارات، ورفع الإشغالات.

واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين موجها بالتواصل معهم لتلقي طلباتهم والاستجابة لهم، وخاصة الحالات الانسانية، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء قريبا من استكمال توسعة ورصف الشوارع بشرق العاصمة قريبا، لتظهر عاصمة المحافظة بالمظهر اللائق بها.

واكد محافظ كفر الشيخ أن الطريق حق للمواطنين وأنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع التي تعيق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين، مؤكدا أن المحافظة حريصة على الظهور بالمظهر الحضاري والقضاء على الزحام والعشوائيات.



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تفقد طرق غرب



تفقد طرق كفر الشيخ



توسعة الطرق غرب كفر الشيخ



توسعة طرق غرب كفر الشيخ



جانب من تفقد الطرق



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



متابعة الطرق



متابعة رصف الطرق